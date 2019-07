In Knokke mag je niet in zwembroek of bikini winkelen

Het strand van Knokke, een van de bekendste badplaatsen van België, ziet eruit als al die andere stranden. Veel mensen, duizenden op een warme dag als deze, op hun handdoek, in het water of aan het ballen met de kinderen.



De boulevard van Knokke idem. Slenterende badgasten op de Zeedijk, met een ijsje of drankje, af en toe een jengelend kind, de terrassen zitten vol, de kassa's rinkelen; precies zoals de gemeente het graag ziet.



Maar wie vanaf het strand en de boulevard het winkelgebied in wil, krijgt te horen en te zien dat het anders moet. Kijk maar eens op de straatstenen. Dresscode, staat er. Wie de stad in wil, ziet op twintig verschillende plekken de pictogrammen van een schoen, een jurk en een T-shirt. Wie op weg is naar het strand ziet slippers, een bikini en een zwembroek.



Het zijn de do's-and-don'ts van het zomerse Knokke. Het betreft hier een experiment, aldus de gemeente. Let wel, benadrukt ze overal: géén verbod', géén bevel, maar een vriendelijk verzoek, een 'ludiek initiatief', in de woorden van Anthony Wittesaele, de verantwoordelijk bestuurder van Toerisme en Strand. Hij kan ons vandaag zelf niet te woord staan (vakantie!), maar in Het Nieuwsblad zei hij er dit over: ,,We willen mensen met een knipoog vragen zich aan te kleden als ze het strand verlaten. We merken dat niet iedereen zelf de opvoeding heeft om te begrijpen dat je in ontbloot bovenlijf, een zwembroek en slippers niet door de Lippenslaan loopt.''