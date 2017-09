In kracht toegenomen Irma bereikt Florida Keys

Extreem gevaarlijk

Als voorloper van de te verwachten ellende is in honderdduizenden huizen in de staat de stroom al uitgevallen.



Nadat de storm Cuba achter zich liet, nam de windkracht af en was de storm van categorie twee. Deze neemt boven de warme wateren ten zuiden van Florida weer flink toe met windsnelheden boven de 200 kilometer per uur.



Daarmee is ze 'extreem gevaarlijk' geworden. Gouverneur Rick Scott noemt de naderende orkaan de meest catastrofale in de geschiedenis van Florida. De autoriteiten hebben om die reden een ware volksverhuizing in gang gezet: meer dan 6,5 miljoen mensen zijn opgeroepen hun huis te verlaten en veiliger oorden op te zoeken. In het subtropische Florida wonen ongeveer 21 miljoen mensen, onder wie veel gepensioneerden.