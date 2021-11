In Noorwegen grapt de koning met mensen: ‘Ons koningshuis doet volks, maar is het niet’

De 169 Noorse parlementariërs wandelden donderdag 28 oktober naar het Koninklijk Paleis in Oslo voor hun jaarlijkse diner met koning Harald (84). Daaronder bevonden zich óók de 36 politici die voor de republiek stemmen. Zij trokken eveneens hun smoking aan. Het banket ging vorig jaar niet door vanwege de pandemie.



Eenmaal aan het banket nam de koning het woord. ,,Als er één ding is wat we echt hebben geleerd sinds maart vorig jaar, dan is dat het belang van de moderne techniek die ons in staat stelt met elkaar in contact te blijven. Groot was de vreugde in mijn gezin toen ik een mobiele telefoon nam. Het heeft me maar veertig jaar gekost.’’