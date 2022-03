In twee dagen een radicale ommezwaai: ‘In Duitsland gaan dingen traag totdat ze snel gaan’

belgië Jairon (14) lag zeker maand dood op bed, vader riep geesten op in plaats van dokter

Een jongen van 14 jaar heeft in een villa in het Belgische Turnhout zéker een maand dood op zijn bed gelegen. Al die tijd bleven zijn vader, twee broers en nog drie andere koppels met vier kinderen in het huis wonen, schijft de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Agenten vermoeden dat de jongen ziek werd en dat zijn familie hem trachtte te genezen met geesten en goden in plaats van met een dokter en medicijnen.

