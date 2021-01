Inauguratiemerchandise van Bernie Sanders levert 1,8 miljoen op voor goede doel

Britse Defensie onderzoekt veilig­heids­in­ci­dent met verstopte Nederland­se vrouw op marineba­sis

22 januari Op een marinebasis in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk is een Nederlandse vrouw betrapt die daar illegaal verbleef. Volgens Britse media gaat het om de vriendin van een technicus die haar het terrein binnensmokkelde in de kofferbak van zijn wagen. Het ministerie van Defensie is een onderzoek gestart.