Incestvader Fritzl had geheime ruimtes in ander huis

Fritzl runde tussen 1973 en 1996 een restaurant in de plaats Unterach, niet ver van Salzburg. In die tijd ging het gebouw twee keer in vlammen op. Bij de herbouw zouden vreemde veranderingen zijn aangebracht. Het restaurant is een paar jaar geleden gesloten, omdat Fritzl niet de juiste papieren had. De nieuwe huurder, Helmut Lang, wil het heropenen en liet het gebouw daarom keuren. ,,Overal zijn holle ruimtes achter de muren'', aldus Lang. Achter de muur van een van de kamers zit bijvoorbeeld een gang die nergens naartoe lijkt te voeren.

Ondergronds

De incest van Fritzl kwam in 2008 aan het licht. Van de zeven kinderen groeiden drie ondergronds op in de kelder van zijn huis in Amstetten. Drie andere kinderen werden door Fritzl mee naar boven genomen, stiekem voor de voordeur gelegd, 'spontaan' gevonden en geadopteerd door hem en zijn echtgenote. Een zevende kindje overleed kort na de geboorte. Fritzl werd veroordeeld tot levenslang. In de gevangenis liet Fritzl zijn achternaam veranderen in Mayrhoff.



Het huis van Fritzl in Amstetten is inmiddels ook verkocht. Op verzoek van familieleden is de kelder volgestort met beton.