India schrapt speciale status Kashmir

Update Jongetje (6) dat van Londens museum werd geduwd in ‘kritieke, maar stabiele toestand’

9:58 De zesjarige jongen die gisteren van de tiende verdieping van het wereldberoemde museum Tate Modern in Londen werd geduwd of gegooid, ligt in ‘kritieke, maar stabiele toestand’ in het ziekenhuis. Dat heeft de politie van de Britse hoofdstad vandaag laten weten. Zijn situatie is daarmee niet meer levensbedreigend.