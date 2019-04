Indiaas leger: ‘We hebben voetafdrukken van een yeti gevonden’

live twitter Medisch expert: ober Mirek was dagenlang in levensge­vaar

9:47 De rechtszaak tegen Hagenaars Armin en Arash N., de mannen vorig jaar in Praag een ober bijna doodsloegen, kan vandaag een climax bereiken. Twee medische experts gaan vertellen hoe de verwondingen van slachtoffer Mirek Vitek zijn ontstaan: door de klappen of toch door een val? De Tsjechische rechter zou ook meteen uitspraak kunnen doen. Verslaggever Victor Schildkamp is in de rechtbank en twittert mee.