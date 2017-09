Indiase artsen willen geen zondebok zijn in drama rond gestikte baby's

Artsen van het Indiase ziekenhuis waar vorige maand meer dan zestig baby’s zijn gestikt, zijn vandaag in staking gegaan. India is in shock over nieuwe ziekenhuisdrama's.

Volgens een artsenorganisatie in de deelstaat Uttar Pradesh, even oostelijk van Delhi, is de staking uit solidariteit met twee ziekenhuismanagers en een specialist die door de lokale overheid in staat van beschuldiging zijn gesteld wegens de schokkende dood van de zuigelingen.

Lokale media meldden dat de baby’s zijn gestorven door een tekort aan zuurstof en beademingsapparatuur. Bestaande apparaten zouden door een boze leverancier zijn weggehaald omdat het ziekenhuis uitstaande rekeningen niet had betaald. De stakende artsen beschuldigen de deelstaatregering ervan zondebokken te zoeken voor een rampzalig zorgbeleid, dat al decennialang duizenden kinderen het leven heeft gekost. Een lokale krant becijferde het aantal gestorven baby’s in de deelstaat op ruim 6000 in 2016 en op meer dan 25.000 over de laatste veertig jaar.

Vergelijkbaar

Alsof het nog niet genoeg was, kwam daar gisteren een vergelijkbaar drama bij in het Ram Monohar Lohia-ziekenhuis in de stad Farrukhabad, alweer in de deelstaat Uttar Pradesh. Daar stierven de afgelopen maand opnieuw 30 baby’s op de intensive care. In een overheidsrapport dat is uitgelekt naar de media wordt de schuld volledig bij de medische staf van de ziekenhuizen gelegd. Als gevolg van mismanagement zouden de artsen hebben nagelaten zuurstofpijpen bij de kinderen in te brengen, vlak na de geboorte. Dat laatste wordt tegengesproken door collega-artsen, die zeggen dat de kinderen die zijn gestorven al in zeer kritische toestand bij het ziekenhuis werden binnengebracht. Een aantal zou zelfs dood zijn geboren. Dat er problemen zijn met ziekenhuisbudgetten is bij iedereen bekend.

Volledig scherm Archieffoto van de kinderafdeling van het in opspraak geraakte Baba Raghav Das-universiteitsziekenhuis in Gorakhpur. © AP

Onderbemand

Het ziekenhuisdrama treft niet toevallig Uttar Pradesh, een van de dichtstbevolkte (bijna 170 miljoen inwoners) en tegelijk ook armste regio's in India. Zieken zijn aangewezen op onderbemande staatsziekenhuizen die vaak in een bedroevige staat verkeren. Het eerdergenoemde Ram Monohar Lohia-ziekenhuis raakte deze week ook al in opspraak door een gruwelijk incident in het mortuarium. Daar lag een vrouw opgebaard die was overleden aan voedselvergiftiging. Omdat er geen toezicht was, konden zwerfhonden uit de omgeving het gebouw binnenkomen. Ze vraten aan het lijk van de vrouw, die volgens familieleden onherkenbaar was. Een bewaker en diens baas zijn geschorst. Volgens anonieme getuigen in de Indiase media is dit geen incident. Het gebeurt vaker, alleen worden dit soort gruwelen meestal weggemoffeld door de autoriteiten.

Kindersterfte