Indiase dorpelingen vinden dode kudde olifanten, dieren mogelijk geraakt door bliksem

Veertien van de levenloze olifanten, waaronder vijf kalfjes, lagen vlak bij elkaar op een heuvel. Nog eens vier andere werden door wildbeheerders in het omringende bos gevonden. De lokale overheid heeft opdracht gegeven tot een onderzoek in het op 160 kilometer van de staatshoofdstad Gauhati gelegen natuurgebied.



Volgens natuurminister Parimal Suklabaidya duiden de eerste aanwijzingen op een blikseminslag. Inwoners van het gebied verklaarden dat het noodweer woensdagavond laat toesloeg. Een parkwachter, die liever anoniem blijft, zegt dat hij in de omgeving van de omgekomen dieren een aantal verbrande bomen heeft gezien.



Hoewel er eerder olifanten door de bliksem zijn gedood, wil Suklabaidya toch ook andere oorzaken niet uitsluiten. Hij vindt achttien tegelijk wel erg veel ,,Er kan een andere oorzaak zijn’’, zegt hij. ,,Zoals ziekte of vergiftiging.’’ Om zeker te zijn van de doodsoorzaak verrichtten dierenartsen autopsie.



Volledig scherm Confrontaties tussen olifanten en mensen leiden meer dan eens tot doden, zowel mens als dier. © AFP

Confrontaties

Op zoek naar voedsel verlaten de dikhuiden regelmatig het bos en richten daarbij schade aan in omringende dorpen. Daarbij worden niet alleen aangeplante gewassen verwoest, maar zijn ook meermaals dorpelingen in confrontatie met de olifanten gedood. Afgelopen week nog werd een 46-jarige vrouw vertrapt.



Mensen dringen daarnaast, op zoek naar landbouwgrond, steeds dieper door in de gebieden waar de wilde olifanten leven. Het Kundoli-reservaat huisvest zo’n zesduizend van de dieren. De Indiase boeren beschouwen de dieren als ‘ongedierte’ en schuwen gruwelijke methoden om hun oogst te beschermen niet.



Natuurbeschermers dringen er bij de Indiase overheid op aan om doorgangen voor de olifanten te realiseren, zodat de dieren zich van bos naar bos kunnen verplaatsen zonder met mensen in contact te komen. Meer dan eens leiden die confrontaties tot geweld tegen de olifanten in een poging ze te verjagen.



Vorig jaar juni leidde de tragische dood van een zwangere olifant tot ophef. Boze bewoners van een dorpje in de regio Attappadi gaven de kolos, die op zoek was naar water, een ananas gevuld met vuurwerk. Door de explosie brak de onderkaak van het beest, waardoor het de hongerdood stierf.



Volledig scherm Een jongetje bidt bij een van de in het bos gevonden olifanten. © AP

Oren in brand

In januari van dit jaar kwam een 40-jarige olifant om het leven, nadat dorpelingen een brandend kleed op de kop van het dier hadden gegooid. De stier liep ernstige brandwonden aan zijn oren op en stierf tijdens het transport naar een dierenkliniek. In verband met dit incident in de regio Tamil Nadu werden twee mannen opgepakt.



Siddharth Goenka, wildbeheerder in de staat Karnataka die zo'n 22 procent van alle olifanten in India herbergt, meldde in maart dat er tussen 2015 en 2019 ruim 2300 mensen om het leven zijn gekomen door olifanten. 510 van de dieren kwamen aan hun einde door elektrocutie, treinongelukken, stroperij en vergiftiging.



Nu compenseert de overheid de dorpelingen voor de schade en eventuele slachtoffers, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Om bewoners en olifanten tegen elkaar in bescherming te nemen, wordt voorgesteld om naast de doorgangen voor de dieren ook na te denken over herlocatie van de dorpen.

Volledig scherm Een Indiase vrouw legt bloemen bij de karkassen van de omgekomen olifanten. © REUTERS

Volledig scherm Op een heuvel in het Kundoli-reservaat werden veertien olifanten gevonden, elders nog eens vier. © AFP

Volledig scherm Een dierenarts onderzoekt een van de omgekomen dikhuiden in het natuurpark. © AFP

