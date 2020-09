Indiase dorpsbewoners vragen losgeld voor gevangen krokodil

Opnieuw krokodil-alarm in Duitsland: ‘Hij was zeker twee meter en lag met open bek op de oever’

6 september Een week na het krokodil-alarm in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is nu ook een waarschuwing afgegeven in het aangrenzende Thüringen. Een paardeneigenaar zegt het dier te hebben gespot bij een rivier. Politie, brandweer en natuurbeschermers startten een zoekactie naar het reptiel maar vooralsnog zonder resultaat, melden Duitse media.