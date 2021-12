Indiase studenten al maanden in de cel, omdat ze juichten voor verkeerde cricketteam

Spaanse oud-ko­ning Juan Carlos I vrijgespro­ken in Zwitserse smeergeld­zaak

De voormalig Spaanse koning Juan Carlos I is maandag vrijgesproken van een smeergeldzaak in Zwitserland. Hij werd beschuldigd in ruil voor 100 miljoen dollar van Saudi Arabië Spaanse bedrijven te hebben aangezet een hogesnelheidslijn aan te leggen tussen Mekka en Medina. De transactie op een rekening van de Zwitserse bank Mirabeau bleek er daadwerkelijk te zijn, maar voor een verband met de spoorlijn was te weinig bewijs.

15 december