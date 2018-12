Indonesië waarschuwt getroffen gebied: kans op nieuwe tsunami

Thailand legali­seert marihuana voor medisch gebruik

2:55 Het Thaise parlement heeft medisch gebruik van marihuana goedgekeurd. Het is de eerste legalisering van de drug in Zuid-Oost Azië, een regio waar de strengste drugswetten ter wereld gelden. Ook kratom, een lokaal bekende drug die in Thailand een lange traditie heeft als stimulerend maar tevens pijnstillend middel, wordt vrijgegeven voor medische toepassingen.