Indonesië wil seks buiten huwelijk strafbaar stellen, ook verbod op kritiek op staatsideologie

In het herziende wetboek van strafrecht zal ook het beledigen van de president of staatsinstellingen en het uiten van meningen die ‘niet in lijn zijn’ met de Indonesische staatsideologie strafbaar worden, bevestigt plaatsvervangend minister van Justitie Edward Omar Sharif Hiariej aan persbureau Reuters. ,,We zijn er trots op dat we een wetboek van strafrecht krijgen dat in overeenstemming is met Indonesische waarden.”