Indonesiërs kunnen coronaboete ontlopen met minuut in grafkist

Mensen die in de Indonesische hoofdstad Jakarta worden betrapt zonder mondkapje, kunnen als straf ongeveer een minuut in een doodskist gaan liggen. De autoriteiten bedachten de ongebruikelijke maatregel, omdat ze mensen willen dwingen goed na te denken over de gevolgen van hun daden.

,,Dit is wat er gaat gebeuren als je besmet raakt met Covid-19", kreeg een overtreder te horen terwijl hij plaatsnam in de open kist. Beelden van dat voorval gingen viral op internet. Overtreders zijn niet verplicht om in de kist te gaan liggen, maar ze kunnen er wel een boete of taakstraf mee ontlopen.

Abdul Syukur was één van Indonesiërs die in de met bloemen versierde houten kist moest kruipen. Hij vertelde tegen de nieuwssite Tribun News dat hij niet genoeg geld had om de boete van ongeveer 14 euro te betalen.

Merkwaardige straffen

Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten in Jakarta doodskisten gebruiken om mensen aan te sporen zich aan de coronaregels te houden. Ze plaatsten eerder ook al kisten in de stad die waren voorzien van een bordje met de laatste coronacijfers. Ook haalde Indonesië afgelopen maanden de krantenkoppen vanwege andere merkwaardige straffen. Zo moeten burgers die zonder mondkapje worden betrapt onder meer ter plekke push-ups doen.

In het land zijn ruim 180.000 coronabesmettingen en 7600 sterfgevallen vastgesteld. De eilandstaat met 265 miljoen inwoners is daarmee een van de zwaarst getroffen landen in Zuidoost-Azië. Alleen de Filipijnen hebben een hoger aantal besmettingen in de regio.

