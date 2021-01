Indonesisch vliegtuig vermist na opstijgen in Jakarta

aangifte Nederland­se coronapa­tiën­te (17) bedondert douane Zürich en zit nu in isolatie: 'Ze was niet alleen’

6 januari Tegen het Nederlandse meisje van 17 dat gisteren op het vliegveld van Zürich is aangehouden omdat ze de haar opgelegde quarantaine wilde ontvluchten, is aangifte gedaan wegens het overtreden van de coronawetgeving en het vervalsen van documenten. De tiener mag voorlopig niet terugvliegen naar Nederland. ,,We nemen de aangifte serieus, omdat wij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de Zwitserse bevolking”, laat een politiewoordvoerder aan deze site weten.