Inkijkje aan het front bij Bachmoet: ‘De Russen blijven maar komen’

met video Baby van elf maanden en drie kinderen nog vermist na vliegtuig­crash in Colombiaan­se jungle

In Colombia wordt hard gezocht naar vier kinderen die vermist raakten na de crash van een klein vliegtuig in het Amazonewoud. Ze zaten samen met de piloot en twee andere passagiers - die alle drie omkwamen - in het toestel. Hulpverleners ter plaatse troffen spullen aan die er mogelijk op duiden dat de kinderen nog in leven zijn.