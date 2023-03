Inlichtingendiensten VS: Mysterieus Havana-syndroom niet buitenlands of buitenaards

Tussen de hoog opslaande golfen en rondkachelende oldtimers herbergt de kilometers lange Malecón-boulevard in de Cubaanse hoofdstad Havana onder meer de Amerikaanse ambassade. Daarbinnen werden in 2016 ambassademedewerkers voor het eerst ziek van wat daarna het Havana-syndroom is gaan heten.



Sindsdien zijn de klachten - waaronder misselijkheid, duizeligheid, migraine, geheugenverlies en slechter kunnen horen - in meer landen waargenomen, ook bij inlichtingenofficieren en familieleden van de ambassademedewerkers. Onder meer uit Wenen, Berlijn en Bogotá kwamen dezelfde geluiden en klachten naar voren. Jarenlang onderzoek volgde naar deze vreemde situatie.

‘Marsmannetjes’

Woensdag presenteerden de Amerikaanse inlichtingendiensten een nieuw rapport over deze zaak. De mogelijkheid dat ‘marsmannetjes’ verantwoordelijk zijn voor het Havana-syndroom, is door de inlichtingendiensten uitgesloten in hun uitvoerige onderzoek naar de oorzaak van de mysterieuze aandoening, dat ruim zes jaar duurde. Ook is er geen geloofwaardig bewijs gevonden dat een buitenlandse mogendheid een wapen of iets dergelijks heeft dat de kwalen veroorzaakt.

De geheime dienst CIA stelde eerder al dat een meerderheid van duizend bekende gevallen ‘redelijkerwijs kan worden verklaard’ door medische aandoeningen of andere factoren, zoals ziektes die nog niet waren vastgesteld bij betrokken personen.

Een van de ooit geuite theorieën is dat Rusland aanvallen uitvoerde met microgolven, maar daar is nooit bewijs voor gevonden. Een andere theorie is dat mensen ziek zijn geworden nadat ze hadden gehoord van de klachten en dachten dat het hun ook overkwam.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: