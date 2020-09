Internationale aandacht voor ‘gigantische flop’ van ‘rebelse Nederlandse influencers’

Ook RTBF, de publieke omroep van Franstalig België, richt zich op Famke Louise - ‘het meest gehate meisje van Nederland’ - en vertelt dat ze in haar carrière al vaker onder vuur heeft gelegen. Volgens RTBF verspreidden de ster en haar collega’s ‘een boodschap die aansluit bij die van de meest sceptische of zelfs samenzweerderige bewegingen’ als het gaat om het beheersen van het coronavirus in Europa. Radio France Internationale schrijft dat ‘zelfs hun fans zijn teleurgesteld’ en de actie uitmondde in een ‘gigantische flop’.



Het radiostation beschrijft verder dat Famke Louise ‘uiteindelijk de ernst van haar ongegronde uitspraken begreep’ en haar video verwijderde. Ook veel van haar ‘kameraden’ - bijvoorbeeld dj Hardwell (5 miljoen volgers) en rapper Bizzey (400.000 volgers) - deden dat, maar ‘discreter’ en zonder toelichting.



De BBC schrijft verder dat, hoewel veel artiesten de hashtag hebben verwijderd, de angst bestaat dat het kwaad al is geschied. ,,Dat influencers zulke dingen verspreiden is niet goed, het is niet wat we momenteel nodig hebben”, zegt epidemioloog Patricia Bruijning-Verhagen tegen de Britse omroep. ,,Het is een risico dat de regels nu worden ondermijnd.”