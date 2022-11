Internationale bende helpdeskfraude opgerold, twee arrestaties in Nederland

Criminelen konden via software van oplichtingsdienst iSpoof hun eigen telefoonnummer verbergen en zich voordoen als een officiële instantie, zoals een bank. Met deze zogenoemde helpdeskfraude konden de oplichters mensen hun gegevens en uiteindelijk hun geld aftroggelen. Ze betaalden de dienst veelal in bitcoins.

Van de 10 miljoen telefoontjes die met iSpoof gepleegd zijn, was 40 procent in de VS en 35 procent in het Verenigd Koninkrijk. De rest van de telefoontjes werd gedaan in een aantal andere Europese landen, waaronder naar schatting enkele duizenden in Nederland, en Australië.