Inval bij Italiaanse kustwacht na ramp met migrantenschip

Zes kantoren van de kustwacht, de financiële politie en het Europese grensbewakingsagentschap Frontex in het Zuid-Italiaanse Crotone hebben donderdagmiddag bezoek gehad van de politie. Bij de inval zijn computers, telefoons en documenten in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie in Crotone doet onderzoek naar de rol van de drie organisaties bij de ramp met een migrantenschip waar in februari van dit jaar 94 migranten omkwamen. In de nacht van 25 op 26 februari liep een schip met zo’n 250 migranten aan boord op de rotsen van de badplaats Cutro bij Crotone, in de teen van de Italiaanse laars.