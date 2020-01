Invallen in Duitsland wegens ‘staatsgevaarlijke gewelddaad’

Libische krijgsheer Haftar vertrekt uit Moskou zonder wapenstil­stand te tekenen

8:15 De Libische krijgsheer Khalifa Haftar is vertrokken uit Moskou en heeft geen handtekening gezet onder een overeenkomst voor een wapenstilstand. Haftar was in de Russische hoofdstad voor de vredesgesprekken georganiseerd door Turkije en Rusland.