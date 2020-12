Invloedrijke Pakistaanse activiste (37) dood aangetroffen in Canada: 'Mijn vrouw zou doelwit zijn’

Een vooraanstaande mensenrechtenactiviste uit Pakistan is gisteren dood aangetroffen in haar woonplaats Toronto. De 37-jarige Karima Baloch raakte afgelopen weekend vermist na een wandeling. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Volgens haar echtgenoot werd de Pakistaanse al langere tijd bedreigd. Amnesty International roept de Canadese politie op om uitgebreid onderzoek te doen.

De 37-jarige Karima Baloch staat op het gebied van mensenrechten in de top honderd van meest invloedrijke en inspirerende vrouwen, meldt BBC. Ze vergaarde landelijke bekendheid met haar forse, aanhoudende kritiek op het beleid in Balochstan, een van de armste en minst ontwikkelde provincies van Pakistan. Er zijn meerdere gewapende groeperingen actief in de regio, onder meer de Pakistaanse Taliban en een onafhankelijkheidsgroepering.

In 2016 moest Baloch vanwege bedreigingen en intimidatie haar land ontvluchten. Ze kreeg asiel in Canada en zette haar werk vanuit Toronto door. Baloch sprak regelmatig op conferenties, sprak de media toe en woonde protestbijeenkomsten bij in Canada.

Vermissing

Afgelopen weekend vertrok Baloch voor een wandeling van huis, zoals ze wel vaker deed. Ze keerde echter niet terug, waarop haar echtgenoot alarm sloeg. Een dag later werd haar levenloze lichaam in de buurt van een rivier aangetroffen. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat, maar daar wil haar echtgenoot niets van weten.

,,Ik kan niet geloven dat het een daad van zelfmoord is”, zegt Hammal Haider, ook een Pakistaanse activist die in ballingschap leeft, tegen The Guardian. ,,Karima was een sterke vrouw en ze ging met een goed humeur het huis uit. We kunnen een misdrijf niet uitsluiten, aangezien ze werd bedreigd.” Ook Haider werd naar eigen zeggen ernstig bedreigd.

Zo kreeg hij een maand geleden via sociale media verontrustende berichten binnen nadat hij een kwestie van mensenrechtenschendingen en militaire operaties in Balochistan aan de orde had gesteld. „Er is mij verteld dat mijn broers en vrouw het doelwit kunnen zijn. Ik heb de berichten niet serieus genomen. We krijgen vaker zulke trollen en bedreigingen als we het hebben over mensenrechtenschendingen.”

Amnesty International

Lateef Johar, ook activist en een goede vriend van het slachtoffer, gelooft eveneens niet dat Baloch zelf uit het leven is gestapt. Hij sprak het slachtoffer afgelopen vrijdag nog. ,,Ik denk niet dat dit een ongeluk of zelfmoord is. We voelen ons hier allemaal bedreigd.” In een verklaring reageert Amnesty International terneergeslagen op het nieuws. ,,Het overlijden van activist Karima Baloch is zeer schokkend en moet onmiddellijk en effectief worden onderzocht. De daders moeten voor de rechter worden gebracht.” De progressieve Pakistaanse beweging Balochistan National Movement (BNM) kondigde een rouwperiode van veertig dagen aan om Baloch een laatste eer te bewijzen.

Baloch is de tweede dissident uit Balochistan die dit jaar dood wordt aangetroffen. In mei werd Sajid Hussain, een journalist die schreef over mensenrechtenschendingen in Balochistan, dood aangetroffen in een rivier in Zweden, waar hij asiel had aangevraagd na doodsbedreigingen in eigen land. De Zweedse autoriteiten gaan vooralsnog niet uit van een misdrijf. Nabestaanden zijn niet overtuigd van het onderzoek en hebben het dossier opgevraagd. Die zaak is nog in behandeling.

