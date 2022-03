Inwoners Cherson protesteren met gevaar voor eigen leven tegen Russische bezetters

LIVE | Rusland niet optimis­tisch over onderhande­ling, ambassade Den Haag wijst minister Hoekstra terecht

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is naar eigen zeggen niet optimistisch over de kans dat de gesprekken tussen zijn land en Oekraïne snel resultaat zullen opleveren. Lavrov schilderde ‘de woedende verklaringen’ van de Oekraïense president Volodimir Zelenski af als struikelblok. Zelenski geeft regelmatig videoboodschappen af. Daarin prijst hij de strijdlust van de Oekraïense bevolking en trekt hij fel van leer tegen de Russische president Poetin. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

13:51