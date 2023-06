Inzamelactie na gezinsdrama in Lommel leverde al bijna 48.000 euro op: ‘Fijn om te zien hoe iedereen meeleeft’

Op amper vijf dagen tijd werd er bijna 48.000 euro ingezameld voor de Nederlandse Nikie, die vorige maand haar twee zoontjes verloor bij een vreselijk drama in België. Dat het nieuws over de twee broertjes een grote impact heeft gehad is een understatement. Duizenden vrienden, familieleden, vreemden maakten al donaties en lieten hartverwarmende berichten na: ,,Er is geen handleiding over hoe je met zo’n drama moet omgaan, maar Nikie put wel kracht uit de berichtjes die ze leest.”

,,En dan op 23 mei 2023 om 01.18 uur staat de wereld stil voor Nikie.” In de nacht van maandag op dinsdag komt er bij de hulpdiensten een melding binnen over een auto in het kanaal van Bocholt-Herentals. Toch kan hulp niet meer baten voor Nikie’s twee zoontjes of hun vader, die ook in de wagen zat. ,,Het ergst denkbare in het leven van een moeder. Dani en Levi hadden nog een heel leven voor zich, maar mochten niet ouder worden dan 7 en 4 jaar”, deelden vrienden van Nikie al eerder mee. “Juist op het moment dat Nikie koos voor een gelukkiger leven voor haar jongens en zichzelf, besliste hun vader anders. Dat is onbegrijpelijk en onmenselijk.”

Het nieuws van het overlijden van de twee broertjes laat niemand onberoerd en dat is ook duidelijk te zien in de steunactie die Nikie’s vrienden vorige week organiseerden. ,,We gaan langzaam richting de 50.000 euro”, klinkt het. Op amper vijf dagen tijd kwamen er bijna drieduizend donaties binnen, goed voor een bedrag van 47.685 euro. ,,We hadden niet echt een verwachting bij de inzamelactie, maar iedere euro is mooi meegenomen. Uiteindelijk gaat geld het leed toch niet verhelpen, maar nu kan Nikie zich gewoon richten op hoe zij haar leven weer kan oppakken.” De vele donaties, en berichtjes die bij die donaties geschreven worden, worden erg gewaardeerd: ,,Nikie vindt het heel fijn om te zien hoe iedereen met haar meeleeft. Ik zal niet zeggen dat ze alle berichtjes lees, maar ze kijkt wel regelmatig wat de mensen schrijven en vindt dat echt hartverwarmend. Er zijn zelfs reacties waar ze echt emotioneel bij is geworden. Daar put ze steun, troost en kracht uit.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Broertjes Dani en Levi waren beide grote fan van PSV © rv

Handleiding

Het verlies van haar twee zoontjes blijft zwaar. ,,Er is ook geen handleiding over hoe je met zoiets moet omgaan. Dat blijft gewoon moeilijk”, vertellen de vrienden van Nikie. ,,Wij proberen er zoveel mogelijk voor haar te zijn, zodat ze niet alleen is want ze voelt zich natuurlijk al heel alleen. Letterlijk alles is van haar afgepakt. Wat Nikie op dit moment goed kan gebruiken is liefde, zien dat de wereld niet alleen slecht is.” Voor de uitvaart van de twee broertjes toonde ook PSV hun steun: ,,Dani en Levi waren grote fans van PSV”, lichten de vrienden toe. “Dani was niet zo lang geleden nog naar een wedstrijd van hun geweest. Voor de uitvaart hebben zij fanartikelen geschonken.”

Zelf een donatie doen kan via volgende link.