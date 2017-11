Iraakse politie kan identificatie massagraven IS niet aan

Schaapherder

In zijn eigen propaganda meldde IS in het verleden vol trots over de zuiveringen in Hawija. De stad werd gehaat door jihadisten omdat diverse burgers - na de Amerikaanse inval in 2003 - was geleerd hoe zich te verdedigen tegen terroristen, destijds vooral die van Al-Qaeda. Nadat de Amerikanen zich in 2011 hadden terugtrokken uit Hawija nam het Iraakse leger de stad over. Een paar jaar laten bleken de soldaten geen partij voor het oprukkende en zwaar bewapende IS. Twee maanden geleden is Hawija door het Iraakse leger heroverd.