Iraakse premier ongedeerd na aanslag op zijn huis

Japanners in dodencel klagen staat aan om executieda­tum

Twee gevangenen die in Japan in de dodencel zitten hebben het land aangeklaagd omdat terdoodveroordeelden slechts kort van tevoren te horen krijgen dat ze geëxecuteerd zullen worden. Volgens de klagers is dit ,,onmenselijk” en ,,illegaal”, omdat terdoodveroordeelden zo geen tijd hebben om bezwaar te maken tegen het executiebevel.

5 november