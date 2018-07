Iraans stel gepakt in België met bom voor aanslag in Frankrijk

Bij een antiterrorisme-actie van de Belgische politie is een Iraans echtpaar uit het Vlaamse Wilrijk, nabij Antwerpen, opgepakt. Agenten onderschepten in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe de auto van het stel en troffen daarin een ontstekingsmechanisme en een zelfgemaakte bom aan.

De auto van de Iraniërs, Amir S. (28) en zijn echtgenote Nasimeh N. (32), werd zaterdag onderschept in de Brusselse wijk Stokkel bij een gerichte politieactie. De explosievenopruimingsdienst van het Belgische leger onderzocht de wagen en trof daarbij een ontsteker en een zelfgemaakt explosief aan.



Het explosief zat verstopt in een toilettas en bevatte de springstof TATP, oftewel acetonperoxide, meldt nieuwszender VTM. TATP is een uiterst instabiele stof, die door hitte, wrijving, elektriciteit of schokken tot ontploffing kan worden gebracht. Het stel werd aangehouden en is vandaag voorgeleid.



Bom kant-en-klaar

,,De bom was feitelijk kant-en-klaar om te gebruiken'', zegt meldt VTM op basis van bronnen binnen Justitie. ,,Het laat zich raden wel effect dit zou hebben gehad.'' De springstof had in combinatie met een spijkerbom mogelijk honderden slachtoffers kunnen maken, staat op de site van de nieuwszender.



Volgens VTM werd het Iraanse echtpaar al langer door de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Afgelopen weekeinde werden de plannen om een terreuraanslag te plegen in Frankrijk concreet, waarna de veiligheidsdiensten in actie kwamen en tot aanhouding overgingen.

Aanslag gedeeltelijk opgebiecht