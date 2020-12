‘Iraanse atoombaas gedood door op afstand bestuurde mitrailleurs in geparkeerde Nissan’

De Iraanse autoriteiten hebben hun verklaringen over de aanslag van vrijdag de afgelopen dagen meerdere keren aangepast. Eerst was er sprake van vier of zelfs twaalf aanvallers die met automatische wapens het escorte van de top-nucleaire wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh zouden hebben opgewacht en doorzeefd. Het Iraanse ministerie van Defensie maakte melding van een vuurgevecht tussen de lijfwachten van Fakhrizadeh en verschillende schutters. Daarbij zouden ook aanvallers zijn gedood. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Daarna meldden Iraanse media dat de wetenschapper was gedood door ‘wapens die per satelliet worden bestuurd’.

Inmiddels heeft de Iraanse veiligheidschef Ali Shamkhani erkend dat er geen aanvaller ter plaatse was en dat ‘elektronische apparatuur’ is gebruikt toen Fakhrizadeh’s auto passeerde in de stad Absard ten oosten van de hoofdstad Teheran. Shamkazi zei dat op de begrafenis van de wetenschapper, die er door Israël van wordt beschuldigd in het geheim te helpen bij de ontwikkeling van kernwapens. Die zouden een grote bedreiging vormen voor het voortbestaan van de staat Israël.

Konvooi

Experts proberen meer en meer details te achterhalen van een bijzondere hightech-operatie die wijst op een zeer professionele organisatie. De daders wisten bijvoorbeeld precies de route die Fakhrizadeh gebruikte en zetten een dodelijke hinderlaag uit. De nucleaire topman verplaatste zich steevast in een konvooi van drie gepantserde wagens met lijfwachten. Naar verluidt stond er ergens onderweg een 'gewone’ Nissan geparkeerd, op 150 meter van een kruising waar het konvooi zou passeren. De auto bleek een dodelijk wapen.



Na een eerste salvo vanuit de Nissan zou de auto met Fakhrizadeh zijn gestopt. De inzittenden stapten uit, waarschijnlijk vrezend voor een raketinslag. Daarop werden ze gespot en doorzeefd vanuit de Nissan die ook vol camera’s zou hebben gezeten. De mitrailleurs werden op afstand bestuurd via een satellietverbinding. Na de aanslag werd de aanvalsauto opgeblazen om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te vernietigen.

Volgens het gespecialiseerde defensietijdschrift Jane’s Defence Weekly is het de eerste keer dat mitrailleurs vanuit de ruimte worden gestuurd. Het gebruik van langeafstandsdrones en computergestuurde raketten was al eerder vertoond, maar een commando-aanval zonder commando’s is voor zover bekend een primeur.

Onderzoek

In Iran loopt inmiddels ook een onderzoek naar de falende beveiliging van de nucleaire wetenschapper. Al twee jaar geleden had de Israëlische premier Netanyahu hem in een toespraak met naam en toenaam genoemd als de man achter het geheime Iraanse nucleaire programma.

Foto’s op sociale media tonen een weg die bezaaid is met wrakstukken en bloed, en een met kogels doorzeefd voertuig. Inmiddels wordt in Teheran gesproken van ‘speciale methodes’ met buitenlandse deelname. Als schuldigen noemden de Iraanse autoriteiten leden van de Iraanse oppositiegroep de Mujahideen-e Khalq én vooral de geheime diensten van Israël. De Israëlische minister van Inlichtingen, Eli Cohen, zei maandag in een interview met een radiostation dat hij niet wist wie er achter de moord zat.

Maar een niet bij naam genoemde hoge Israëlische functionaris die betrokken is bij het volgen van Iraanse nucleaire activiteiten zei tegen The New York Times dat ‘de wereld Israël zou moeten bedanken’ voor het elimineren van de vader van het Iraanse kernwapenprogramma.

Trump

De aanslag heeft de verhouding tussen Iran en de Verenigde Staten inmiddels ook weer verder verslechterd. Donald Trump, daarbij gesteund door Israël, legt Iran vanwege het atoomprogramma al jaren op de pijnbank met extra strafmaatregelen die het regime en de bevolking flink raken. Trump gaf ook opdracht om in januari van dit jaar de Iraanse generaal Qassem Soleimani uit te schakelen. Soleimani, de architect van de Iraanse inmenging in bijvoorbeeld Irak, Syrië en Libanon kwam door een droneaanval om het leven. Het is zeker niet uitgesloten dat het Witte Huis betrokken was bij de aanslag op de Iraanse atoomgeleerde.

Behalve Fakhrizadeh kwam ook zijn vrouw bij de aanslag om.

