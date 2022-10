Iraanse klimster Rekabi onder huisarrest geplaatst na deelname zonder Hijab

Rekabi werd afgelopen woensdag toen zij aankwam in Teheran door een grote menigte als een heldin ontvangen. In Iran zijn al weken protesten gaande tegen de verplichte hijab. Die ontstonden nadat de jonge Iraanse Mahsa Amini overleed. Zij werd gearresteerd door de moraalpolitie omdat haar hoofdbedekking niet goed zou zitten.

Dinsdag kwam Rekabi met een verklaring op Instagram, waarin ze stelde dat haar hoofddoek ‘per ongeluk’ van haar hoofd was gegleden voor de wedstrijd in Seoel. Veel mensen in Iran zijn sceptisch over de verklaring en denken dat die onder druk opgesteld is. Een ‘geïnformeerde bron’ bevestigde dit beeld en zei tegen BBC Perzië dat Rekabi onder druk was gezet om een ‘gedwongen bekentenis’ te geven na haar terugkeer.