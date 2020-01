Iraanse politicus zet prijs op hoofd Trump: Drie miljoen voor wie hem doodt

De Iraanse parlementariër zei dat hij het aanbod doet namens de provincie Kerman. De bij een Amerikaanse drone-aanval omgekomen prominente Iraanse generaal Qassem Soleimani kwam uit de stad Kerman. Hij vond op 3 januari de dood op het vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Volgens Trump hebben de Amerikanen Soleimani uit de weg geruimd , omdat hij vergaande plannen had om Amerikaanse doelen aan te vallen. ‘ Een onmiddellijke dreiging ’, klonk het. De president verklaarde later dat vier Amerikaanse ambassades de vermoedelijke doelen van Soleimani waren geweest. De drone-aanval zou daarmee een legitieme antiterreuroperatie zijn geweest, maar anderen in Trumps omgeving waren minder stellig. Of twijfelden openlijk. ,,Mijn verwachting was dat ze het op onze ambassades gemunt hadden’’, sprak defensieminister Mark Esper. De ambassades zelf bleken niet geïnformeerd.

Wraak

Drie miljoen

In de dagen na de Iraanse vergeldingsaanval kwamen nog een aantal raketten neer in de buurt van Amerikaanse doelen in Irak, waaronder een Iraakse luchtmachtbasis waar de VS gelegerd is en een ambassade. De rust na de dood van Soleimani lijkt met de uitspraken van Hamzeh nog niet teruggekeerd.



Hamzeh liet weten dat Iran niet bedreigd zou worden als het land nucleaire wapens had. ,,Als we vandaag over atoomwapens zouden beschikken, zouden we niet worden bedreigd’’, sprak de politicus. ,,We moeten de productie van langeafstandsraketten, die kernkoppen kunnen dragen, op onze agenda zetten. Dat is ons recht.’’



Volgens Hamzeh zal de provincie de beloning voor Trumps moordenaar(s) contant uitbetalen. ,,Namens de bewoners van Kerman zullen we drie miljoen dollar uitbetalen aan een ieder die Trump doodt.’’ Of Hamzehs oproep tot een aanslag op het leven van Trump politieke bijval krijgt, is niet bekend.