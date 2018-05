Iran kijkt over de schouder bij verkiezingen in buurland Irak

7000 kandidaten

Kiezers in Irak juichen al bij de opening van de stembureau’s voor de parlementsverkiezingen. De overwinning op Islamitische Staat betekent dat zij in betrekkelijke veiligheid – in Irak is gevaar nooit uit te sluiten, hun stem kunnen uitbrengen op een van de 7000 kandidaten voor 329 parlementszetels in Bagdad. De verkiezingscampagne was naar Iraakse begrippen al geweldloos. Om ervoor te zorgen dat ook de stembusgang rustig verloopt zijn er uiterst strenge veiligheidsmaatregelen genomen.

Volledig scherm De veiligheidsmaatregelen bij de parlementsverkiezingen zijn enorm. De situatie is na de val van Islamitische Staat flink verbeterd maar de politie blijft rekening houden met aanslagen. © AFP

De uitslag komt met een westerse snelheid: binnen 48 uur want Irak vertrouwt voor het eerst geheel op elektronisch stemmen. Om fraude te kunnen voorkomen, aldus de kiesraad die het ook mogelijk heeft gemaakt dat twee miljoen kiezers die op de vlucht zijn geslagen in eigen land, hun stem kunnen uitbrengen.

Heidens karwei

De vorming van een nieuwe regering wordt echter naar verwachting een heidens karwei want niet een partij, niet een vooraanstaande Iraakse leider zou kunnen rekenen op een klinkende overwinning met een overduidelijk resultaat. Terwijl er uiterst belangrijke zaken op de agenda staan: de strijd tegen de corruptie, de invloed van buurland Iran (Irak is in meerderheid ook een sji’itisch land), de toekomst van de Amerikaanse troepen en de belofte van de zittende premier, Haider al-Abadi, zelf sji’iet, om de belangen van de soenni-minderheid beter te behartigen. Al-Abadi’s belofte zorgt er meteen voor dat de verkiezingen ook worden gezien als een referendum over de verhouding tussen soennieten en sji’ieten, over de relatie met Iran.

Volledig scherm Ook premier Haider al-Abadi moet er aan geloven aan hij zich meldt bij een stembureau in Bagdad. Hij ondergaat het fouilleren met een lach. © REUTERS

Evenwichtskunstenaar

Haider al-Abadi (leider van de Islamitische Dawa Partij en de Victory Alliance waar zij deel van uitmaakt) is een evenwichtskunstenaar. Hij probeert te balanceren tussen Amerikaanse en Iraanse belangen, hij probeert sji’ieten en soennieten tot elkaar te brengen. Zijn twee grootste rivalen zijn uitgesproken belangenbehartigers van de sji’itische belangen en die van Iran. Hoe dan ook, harde afspraken over de verdeling van de drie topfuncties in Irak over de belangrijkste bevolkingsgroepen bepaalt dat de premier altijd een sji’iet zal zijn. Het parlement heeft altijd een soenniet als voorzitter, het presidentschap is voor een Koerd die in het parlement in Bagdad een ondergeschikte rol spelen. De Iraakse Koerden koesteren vooral hun door de hoofdstad in toom gehouden zelfstandigheid in het noorden van het land.

Quote Al-Abadi heeft met de overwin­ning op Daesh (de Arabische naam van IS, red.) namens ons wraak genomen voor al die doden bij terreuraan­val­len Felihah Hassan (71)

Islamitische Staat

Iraakse analisten voorspellen dat Al-Abadi (66) de meeste stemmen zal veroveren maar dat het geen klinkende overwinning zal zijn. De premier zal door kiezers, zeker in Bagdad, worden beloond voor de zege op Islamitische Staat die onder zijn regering tot stand is gebracht. Met hulp van twee landen die elkaar weer volop naar het leven staan: de Verenigde Staten (vanuit de lucht) en Iran (vanaf de grond). ,,Al-Abadi heeft met de overwinning op Daesh (de Arabische naam van IS, red.) namens ons wraak genomen voor al die doden bij terreuraanvallen’’, zegt de 71-jarige Felihah Hassan in de hoofdstad. In de zomer van 2014 had IS bijna een derde van heel Irak in handen en was Bagdad het doelwit van talloze zelfmoordaanslagen op burgerdoelen. Nu heerst er weer een gevoel van veiligheid maar de prijs van de zege blijft enorm. De oorlog tegen IS kostte Irak meer dan 100 miljard dollar en de wederopbouw kost nog meer. Vooral het economisch-financiële hart van het land, Mosul, is er erg aan toe. Grote delen van de ooit trotse miljoenenstad liggen in puin.

De slechte financieel-economische situatie is meteen Al-Abadi’s achilleshiel. De economie leidt niet alleen zwaar door de lage opbrengsten van de olieexport, maar ook door het aanhoudende politieke krakeel en de alom aanwezige corruptie die ook de premier niet heeft weten te beteugelen.

Volledig scherm Hadi al-Amiri spreekt zijn volgelingen toe tijdens een van de laatste bijeenkomsten van de verkiezingscampagne. De sji'itische militieleider heeft uitstekende banden met Iran en als hij premier wordt krijgt Teheran nog meer invloed in de Iraakse politiek. © AP

Hadi al-Amiri

Al-Abadi’s grootste concurrenten zijn Nouri al-Maliki (67, zijn voorganger) en Hadi al-Amiri (63), de leider van Fatah, een alliantie die nauwe banden onderhoudt met de machtige, sji’itische milities en met Iran. Al-Maliki moest na grote druk, vooral van de VS, plaats maken voor Al-Abadi. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor het totale gebrek aan slagkracht van de eigen Iraakse strijdkrachten. Bovendien zwengelde hij eerder de corruptie aan dan dat hij die bestreed en behandelde hij de soennieten als tweederangs burgers. Die houding droeg bij aan de opkomst van IS en hun extremistische soennitische gedachtegoed.

Al-Amiri, ooit minister van transport, is een van de commandanten van de milities een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de val van IS. De vierde kandidaat met invloed is de sji’itische geestelijke Muqtada al-Sadr, die ook een eigen militie leidt. Een militie die eerst heeft gestreden tegen de Amerikaanse troepen, na hun inval in 2003, en daarna tegen Islamitische Staat.

Quote God heeft ons bevrijd uit de duisternis. Nu stemmen is het mooiste dat er is Najm al-Azzawi (90)