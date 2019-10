Iran laat twee na dronevlucht opgepakte Australische reisbloggers vrij

Baby sterft nadat vrouw moederziel alleen in cel bevalt

4 oktober De Britse politie is een onderzoek begonnen naar de vooralsnog raadselachtige dood van een baby die vorige week overleed in een cel van de grootste vrouwengevangenis in Groot-Brittannië. De hoogzwangere vrouw die het kindje baarde kon vanuit haar cel geen alarm slaan over haar aanstaande bevalling. Onderzocht wordt nu hoe het in HMP Bronzefield (de gevangenis) is gesteld met de medische hulp aan en toezicht op gedetineerden.