‘IS achter bloedige aanslag kraamkliniek Afghanistan’

‘Donetsk arresteert MH17-verdachte om hem te beschermen’

14 mei De autoriteiten van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk (DNR) in Oost-Oekraïne hebben in maart Leonid Chartsjenko gearresteerd. Hij is een van de vier door het Nederlandse Openbaar Ministerie aangeklaagde verdachten in de zaak rond MH17.