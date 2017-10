'IS in hoofdstad Raqqa bijna verslagen'

Het is eerder een kwestie van uren dan van dagen. ,,De strijd gaat nog door, maar IS is bijna verslagen. De stad kan vandaag of morgen al bevrijd zijn'', aldus Nouri Mahmoud.

De door de Verenigde Staten geleide coalitie in de strijd tegen IS is eveneens hoopvol gestemd en liet weten dat de afgelopen 24 uur ongeveer honderd jihadisten zich hebben overgegeven en zijn afgevoerd. ,,We verwachten de komende dagen nog zware gevechten en zeggen dus niet precies wanneer we denken dat IS compleet is verslagen in Raqqa'', reageerde kolonel Ryan Dillon per e-mail.