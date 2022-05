Islamitische Staat eist aanval op Egyptische troepen in Sinaï op

Feyenoord-fan Jorik heeft reisbureau in Tirana: ‘Yes, yes, yes! Ze komen hierheen!’

Jorik Nijdam waant zich deze week even de populairste inwoner van Albanië. Hij heeft een reisbureau in Tirana en is Feyenoorder, dus zijn vrienden hopen allemaal dat hij een kaartje voor de finale kan regelen. Dát kan hij niet beloven, maar voor een reisadvies kan iedereen bij hem terecht.

6 mei