‘Islamitische Staat over half jaar sterk genoeg voor aanslagen in VS, en dat gaan ze doen ook’

Islamitische Staat wint volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zo snel aan kracht, dat er over zes maanden weer rekening moet worden gehouden met aanslagen in de Verenigde Staten.

De risicoanalyse van het Pentagon is onheilspellend. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat er, op basis van informatie van geheime diensten, vanuit dat Islamitische Staat over een half jaar kan toeslaan op Amerikaans grondgebied. ,,En als ze het kunnen, zullen ze het ook doen’’, bevestigt Colin Kahl, onderminister van het Pentagon tegenover het Congres. Deze aanname is ook verontrustend voor Europa: als Islamitische Staat in de VS kan toeslaan, kan dat ook op het oude continent.

,,Zowel Isis-K (Islamitische Staat Khorasan, de Afghaanse tak, red.) als al-Qaeda werken aan operaties in het Westen, waaronder de Verenigde Staten, maar ze zijn er nog niet klaar voor’’, aldus Kahl. ,,Over zes tot twaalf maanden zijn ze dat wel.’’

Zijn waarschuwing herinnert het Westen eraan dat Afghanistan nog altijd een serieuze bedreiging vormt. De in 2001 begonnen oorlog in het land, in reactie op de aanslagen van al-Qaeda op 9/11 in New York en Washington, heeft daar na twintig jaar strijd niets aan kunnen veranderen. Afgelopen augustus trok de internationale strijdmacht zich terug en kwamen de in 2001 verdreven taliban meteen weer aan de macht.

De regering van de taliban heeft de VS er nu van verzekerd dat zij, in tegenstelling tot eind vorige eeuw met al-Qaeda, geen onderdak geven aan terroristische bewegingen die Afghanistan zouden kunnen gebruiken als uitvalsbasis voor aanslagen. Zij beschouwen IS als een grote vijand, omdat zij ook na hun terugkeer aan de macht doorgaan met het uitvoeren van (zelfmoord)aanslagen. Die zijn vooral gericht tegen de sjiitische minderheid in Afghanistan, de Hazara’s, maar onlangs onthoofdden leden van Isis-K ook een lokale talibanleider in Jalalabad.

Aartsvijanden

Colin Kahl moest tegenover het Congres het antwoord schuldig blijven op de vraag of de taliban in staat moeten worden geacht om Isis-K uit te schakelen. ,,Naar onze mening zijn de taliban en Isis-K aartsvijanden. Dus de taliban is er alles aan gelegen om achter Isis-K aan te gaan. In hoeverre zij daar de kracht en macht voor hebben moet nog worden bepaald.’’ De Amerikaanse inlichtingendiensten gaan ervan uit dat Isis-K in Afghanistan beschikt over ‘enkele duizenden strijders’.

Volgens Kahl is de situatie rond al-Qaeda in Afghanistan een ingewikkelder probleem. De relatie van de terreurbeweging met de machthebbers in Kaboel is veel ondoorzichtiger. ,,Maar het lijkt erop dat al-Qaeda nog een jaar of twee nodig heeft om buiten Afghanistan weer aanslagen tegen Amerikaanse belangen uit te voeren’’, aldus de onderminister. ,,We doen er alles aan om die te voorkomen.’’

Met de terugtrekking uit Afghanistan is dat wel veel lastiger geworden. De VS brengt nu meer drones over naar de Golfregio om te gebruiken voor aanvallen op Isis-K en al-Qaeda. Er zijn met landen rond Afghanistan nog geen akkoorden afgesloten om vanaf hun grondgebied elite-eenheden te kunnen inzetten voor anti-terreuracties.

