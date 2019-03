Israël bombardeert Gaza na eerste raketaanval op Tel Aviv sinds 2014

Ook Beto O'Rourke (46) wil president van de VS worden

3:00 Het voormalige Congreslid uit Texas is in korte tijd een politieke superster geworden. Hij sluit zich aan bij zeker vijftien Democraten die ruim anderhalf jaar voor de verkiezingen in november 2020 al aan hun campagne begonnen zijn. In een videoboodschap, uitgesproken op de bank naast zijn vrouw Amy, spreekt hij van ‘een bepalend moment van de waarheid’. ,,De uitdagingen waar we mee te maken hebben, de onderling verbonden crises in onze economie, onze democratie en ons klimaat, zijn nog nooit zo groot geweest."