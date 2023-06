Israëlische drone doodt 3 Palestijnen op Westelijke Jordaanoever

BBC: ‘Verhaal Griekse kustwacht over dodelijke ramp met migranten­boot klopt niet’

De Britse publieke omroep BBC zegt bewijs te hebben verkregen dat twijfels oproept over het verhaal van de Griekse kustwacht over de bootramp van afgelopen week. Honderden migranten zijn hierbij om het leven gekomen. Eerder was er al kritiek van hulporganisaties dat de Griekse autoriteiten te weinig deden om de opvarende migranten te helpen voor het schip in de problemen raakte.