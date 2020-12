Israëlische gevechtsvliegtuigen bestoken Gazastrook

‘Zuid-Afrikaanse coronavari­ant niet gevaarlij­ker dan de Britse’

25 december Niets bewijst dat de nieuwe variant van het coronavirus die in Zuid-Afrika is ontdekt gevaarlijker of besmettelijker zou zijn dan zijn zorgwekkende Britse neef. Dat benadrukt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid Zwelini Mkhize.