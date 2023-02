Italiaans Europarlementslid verdacht van fraude: voor bijna twee ton aan geld en auto’s in beslag genomen

De inbeslagname in het Noord-Italiaanse Brescia werd afgelopen donderdag afgerond door de Italiaanse Fiod, die samenwerkte met het bijkantoor van Eppo in Milaan. ‘Het gaat om een vermoeden van fraude met betrekking tot de beloning van vier parlementair medewerkers’, luidt het in een persbericht. ‘De geschatte schade voor de EU-begroting bedraagt 172.148,82 euro.’

De vier personeelsleden voerden de werkzaamheden die verband hielden met de functie waarvoor ze waren aangenomen ‘niet of slechts gedeeltelijk uit’ maar declareerden desondanks aan het Europees Parlement. Bovendien gaven ze een verkeerde voorstelling van zaken over hun kwalificaties, waarbij ‘educatieve en professionele vaardigheden’ waren opgegeven waarover ze niet beschikten, stelt Eppo op basis van het bewijsmateriaal. Oftewel: cv-fraude.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Zambelli, die nauw verwant is aan minstens één van de ingehuurde personen, ook profiteerde van de bedragen die het Europees Parlement uitbetaalde voor de werkzaamheden die haar medewerkers hadden moeten uitvoeren. Volgens Italiaanse media gaat het bij de vier verdachte medewerkers om twee mannen en twee vrouwen. Een van de mannelijke assistenten zou de partner van Zambelli’s dochter zijn.

Wraakactie

Het 51-jarige Europarlementslid ontkent de beschuldigingen en stelt dat zij noch haar medewerkers enig strafbaar feit hebben gepleegd. ‘Ons werk is altijd gebaseerd geweest op de grootst mogelijke loyaliteit en transparantie tegenover de instellingen en de gemeenschap”, zegt Zambelli in een schriftelijke verklaring.

Het gaat volgens haar om een wraakactie van een ontslagen assistent die haar al eerder aanklaagde. ,,Ik zou willen onderstrepen dat de parlementaire medewerker die met zijn klacht aanleiding gaf tot deze procedure, dezelfde persoon is die mij in 2019 al had aangeklaagd bij het Europees Parlement, met dezelfde argumenten. Deze assistent werd destijds ‘om gegronde redenen’ ontslagen zonder dat er een voorziening tegen mij werd uitgevaardigd. Ik sta volledig ter beschikking van de gerechtelijke autoriteiten voor elke opheldering”.

Qatargate

De fraudezaak heeft volgens de Eppo niets te maken met het omkoopschandaal waarin het Europees Parlement is verwikkeld, dat Qatargate is gaan heten. Eva Kaili, een voormalige vicevoorzitter van het Parlement, wordt beschuldigd van het aannemen van geld uit Qatar in ruil voor invloed. Ze ging onlangs in beroep tegen een verzoek van Eppo om haar immuniteit op te heffen wegens vermeende onregelmatigheden in de salarissen van assistenten.

Pier Antonio Panzeri, het Italiaanse oud-lid van het Europees Parlement dat ook is verwikkeld in de corruptiezaak, sloot een overeenkomst met justitie in België. Hij werkt mee met de onderzoekers in ruil voor strafvermindering.