Italiaans ouderpaar en zoontje (11) overleden na val in vulkaankrater

Internationale dopingbende opgerold die leverde aan topatleten

16:18 Europol heeft samen met de Spaanse Guardia Civil een internationale bende opgerold die handelde in illegale doping. Dat meldt Europol op haar website. Het in beslag genomen materiaal had een waarde van 650.000 euro. In totaal werden 41 personen aangehouden op verschillende plekken in Spanje.