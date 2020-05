Italiaanse hulpverlener 18 maanden na ontvoering in Kenia bevrijd

Nieuwe coronahots­pot vlak over Duitse grens: arbeidsmi­gran­ten besmet, deelstaat test slachthui­zen

13:51 Een slachthuis in het Duitse Coesfeld, zo'n 30 kilometer over de grens bij Winterswijk, is op last van de autoriteiten gesloten vanwege een corona-uitbraak onder het personeel. Ruim 180 van de 1200 overwegend Oost-Europese medewerkers zijn positief getest. Volgens de gezondheidsminister van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) valt hen niks te verwijten en ligt de schuld volledig bij het bedrijf.