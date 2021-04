Italiaanse oud-minister Salvini vervolgd voor weigeren boot met vluchtelingen

Bolsonaro: Illegale houtkap Amazone in 2030 beëindigd

16 april De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft in een brief aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden beloofd om tegen 2030 een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. De rechts-populistische leider zei dat dit doel alleen kan worden bereikt met ,,aanzienlijke middelen’’ en dat hij hoopt te kunnen rekenen op ,,alle mogelijke steun’’ van de internationale gemeenschap, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.