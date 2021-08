Italiaanse oud-premier Conte gekozen tot leider VijfSterren

Italiaanse oud-pre­mier Renzi krijgt kogelbrief: ‘We laten ons niet intimide­ren’

3 maart De Italiaanse oud-premier Matteo Renzi heeft woensdag een envelop ontvangen met twee kogels erin, meldt zijn partij Italia Viva. De envelop, naar verluidt zonder geschreven brief erin, werd bezorgd bij de Senaat in Rome, waar Renzi lid van is.