Italiaanse oud-premier Renzi krijgt kogelbrief: ‘We laten ons niet intimideren’

Europarle­men­ta­riërs Hongaarse regerings­par­tij verlaten EVP

12:53 De Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán stapt uit de EVP-fractie in het Europees Parlement. De christendemocraten zaten al langer in hun maag met de Hongaarse fractiegenoten en voerden woensdag nieuwe regels in om hen strenger te kunnen aanpakken.