Italiaanse politie brengt slag toe aan Colombiaans drugskartel, ook verdachten in Nederland

De Italiaanse politie heeft naar eigen zeggen het Colombiaanse drugskartel ‘Clan del Golfo’ na een onderzoek van meer dan een jaar een grote slag toegebracht. Er zijn onder meer 4,3 ton cocaïne, bijna 1,9 miljoen euro in cash en auto’s in beslag genomen.

De cocaïne heeft in Italië een straatwaarde van 240 miljoen euro. Justitie in de noordoostelijke stad Triëst heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen mensen in onder meer Italië en Nederland.

Het gaat in totaal om 38 arrestatiebevelen tegen verdachten in zes landen, naast Italië en Nederland ook Colombia, Bulgarije, Kroatië en Slovenië. Het onderzoek naar een netwerk van het Colombiaanse kartel is gedaan in samenwerking met Colombiaanse en Amerikaanse opsporingsdiensten. Tijdens het onderzoek zijn agenten in het netwerk geïnfiltreerd en zijn sinds mei vorig jaar negentien drugstransporten vanuit Colombia gevolgd van de leverancier tot aan de mensen die de drugs afnemen en verhandelen in Italië.

De leider van ‘Clan del Golfo’, Dairo Antonio Úsuga David, werd in 2021 in Colombia gearresteerd en is afgelopen maand aan de Verenigde Staten uitgeleverd.