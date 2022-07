Italiaanse premier Draghi wil onder druk van president toch blijven, maar alleen als hij het vertrouwen krijgt

met video Poetin noemt top met Turkije en Iran succesvol: ‘Vooruit­gang bereikt over Oekraïens graan’

De Russische president Vladimir Poetin ziet vooruitgang in het overleg over het toestaan van de Oekraïense graanexporten over de Zwarte Zee. Hij bedankte zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan voor diens bemiddeling in het dossier.

6:12