Italiaanse speleoloog na 36 uur gered uit grot na val op 150 meter diepte

Brandweer­man komt om bij blussen na rellen Parijs, sirenes loeien uit protest op Franse gemeente­hui­zen

Bij het blussen van brandende auto’s in een voorstad van Parijs is volgens de minister van Binnenlandse Zaken maandag een 24-jarige brandweerman om het leven gekomen. Hij verloor het leven tijdens het blussen van auto’s in een ondergrondse parkeergarage in Saint-Denis.