Italiaanse verpleegkundige gearresteerd voor nepprikken: vaccin belandde in handdoeken

Een Italiaanse verpleegkundige is met twee handlangers in Palermo gearresteerd op verdenking van fraude met vaccinaties. Ze zou, tegen betaling, nepprikken hebben gezet.

Voordat ze het vaccin in de arm van een gegadigde zet, leegt Anna Maria Lo Brano, verpleegster in het vaccinatiecentrum in Palermo, de spuit in een doek. Met de lege spuit prikt ze in de arm en doet ze alsof ze vaccineert. Dit is goed te zien op videobeelden die de politie in de Siciliaanse hoofdstad heeft vrijgegeven aan de Italiaanse pers. De plaatselijke politie had het vermoeden van fraude en plaatste een verborgen camera in de vaccinatieruimte waar Lo Brano werkt.

Het vermoeden bleek gegrond en vanochtend vroeg is de verpleegster van haar bed gelicht op verdenking van fraude, tegelijkertijd werden ook twee mannen gearresteerd. Eén van de twee, Filippo Accetta, is de leider van de anti-vaccinatiebeweging in Palermo en wordt gezien als het brein van de operatie. Hij zou mensen die zich niet willen laten vaccineren maar wel een coronapas willen naar verpleegster Lo Brano hebben gestuurd. Voor het halen van een fake-vaccin en de valse Green Pass betaalden mensen zo’n 400 euro, blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie in Palermo.

Geoliede machine

Volgens het OM in de Siciliaanse hoofdstad zou het een geoliede machine zijn, waardoor al zeker tien keer een valse vaccinatie is uitgevoerd. Het vermoeden bestaat echter dat het om een veel groter aantal gaat. ,,We zijn terechtgekomen in de donkere krochten van de no-vax-beweging”, zegt hoofdcommissaris van de politie in Palermo, Leopoldo Laricchia, tegen de Italiaanse pers. ,,Dit is de harde kern van de beweging die er niet voor terugdeinst de wet te overtreden.”

Eén van de mensen die een valse vaccinatie heeft gehad is een politieman, zo blijkt uit het onderzoek. Hij zal met inhouding van zijn salaris worden geschorst, zegt commissaris Laricchia. Datzelfde geldt voor een collega van verpleegkundige Lo Brano. Zij werkte ook in het vaccinatiecentrum in Palermo en liet een nepprik zetten.

Volgens het OM in Palermo zijn buiten de twee verpleegkundigen geen andere medewerkers van het vaccinatiecentrum betrokken bij de fraude.

